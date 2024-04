La Joaqui volvió a hacer un challenge con una microbikini que combina total balck y arandelas

La Joaqui microbikini remera instagram

Los seguidores de La Joaqui no dudaron en elogiar su look y su baile al ritmo de su tema "Bellaquería", el cual contó con la participación Ovy On The Drums y Myke Towers. La publicación alcanzó casi 1.5 millones de reproducciones y miles de comentarios positivos.

La Joaqui no solo marca tendencia con su música, sino también con su estilo fashionista. Su microbikini y su look descontracturado generaron furor entre sus fanáticos, demostrando una vez más su poder de influencia en el mundo de la moda.

Florencia Peña sorprendió con una microbikini en tono claro que se llevó todas las miradas por su diseño

Desde la cálida arena de Playa del Carmen, Florencia Peña sorprendió al vestir una microbikini. La actriz, de esta manera, marcó tendencia con una elección audaz. La artista, conocida por su estilo y carisma, llamó la atención de sus seguidores con una propuesta de moda playera y sus fans reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios.

En esta ocasión, optó por una microbikini de corte culotte profundamente cavada en color marfil, alejándose de los diseños convencionales para abrazar una tendencia que destaca por su elegancia y glamour. El diseño de tiro alto complementado con un corpiño de singular escote asimétrico, resalta su afinidad por las piezas que combinan confort y vanguardia. De esta manera, confirmó que está atenta a las novedades del mundo fashionista.

Además, hay que resaltar que incorporó para algunas de las fotos que subió a su cuenta de Instagram. el uso de uno de los accesorios top de la temporada. Un sombrero de mimbro blanco.

La interacción de Florencia Peña con sus seguidores no se hizo esperar, lanzando una encuesta para que estos elijan su foto preferida, "¿Cuál les gusta más? ¡Espero sus votos!", compartió, generando una oleada de respuestas positivas y comentarios cargados de elogios.

Esta estrategia no solo remarca su presencia activa en redes sino también su compromiso por incluir a sus fans en las decisiones de su contenido, fortaleciendo así el vínculo con sus más de 2 millones de seguidores.