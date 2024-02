Florencia Peña recordó enero con una microbikini dorada que fue ideal para aprovechar el calor de verano

La artista bailó con el lago de fondo y marcó tendencia con su look.

En el posteo que subió a su cuenta de Instagram no solo muestra su elección de vestuario sino que también se puede ver de fondo el lago de Carlos Paz como escenario. La microbikini elegida contó con un corpiño estilo top y con una bombacha tipo taparrabos ultra XS de tiras anudadas. Además, le agregó unos anteojos de sol, uno de sus accesorios favoritos para acompañar sus outfits.

Florencia Peña microbikini Instagram

La publicación rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus fans, reafirmando la influencia de Florencia Peña en el ámbito digital y su capacidad para marcar tendencia. Sus seguidores no dudaron en expresar su admiración por el look elegido y la energía que suele transmitir la artista. Los posteos de la influencer se caracterizan por mostrar sus trajes de baño con humor, una de sus habilidades principales que la posicionan entre las famosas argentinas con mayor repercusión en redes sociales.

Jésica Cirio disfrutó de la playa con una microbikini aterciopelada ideal para el calor

Jesica Cirio mostró la manera que está viviendo el verano al vestir una elegante microbikini aterciopelada. Después de un año lleno de altibajos, incluida su separación y controversias mediáticas, la destacada modelo y presentadora encontró consuelo y alegría en las playas, mostrando a sus seguidores cómo superar los momentos difíciles con estilo. La influencer realizó una sesiones de fotos a orillas del mar y marcó tendencia con su look.

Durante uno de sus días de relax junto al mar, lució un traje de baño naranja aterciopelado, el cual complementó con un pantalón cargo a juego. Este look no solo destacó por su vibrante color sino también por la textura única, ofreciendo una perspectiva que combinó lo fresco con el lujo, imponiendo su estilo para disfrutar la moda de playa.

Rodeada de agua y rocas, la conductora presentó los detalles de un conjunto que marcó tendencia con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless debajo del pantalón.

Jesica Cirio microbikini mar Instagram

La publicación en Instagram rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios positivos. "SUMMER TIME Amando el ruido del mar y este look que no puede más", expresó Jesica Cirio en el texto de la publicación. Nuevamente reafirmó su rol como una influencer clave en el ámbito de la moda y el bienestar.

Jesica Cirio microbikini naranja Instagram