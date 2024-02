La Joaqui sorprendió con una microbikini que no pasa desapercibida a puro brillo

Fanática de los brillos, en este look lo llevó al extremo.

La Joaqui, una de las figuras en el mundo del RKT y la moda, impactó a sus fans en Instagram al mostrarse en una microbikini muy brillosa . Conocida tanto por sus hitos musicales como por su audacia en su estilo, la artista continúa atrayendo seguidores, no solo por su talento en el escenario sino también por sus elecciones de moda que siempre logran destacarse.

Durante un fin de semana de relax junto a una pileta, la cantante optó por un look que capturó la atención de todos sus seguidores. Su elección incluyó un top elaborado con brillantes piedras plateadas , dejando entrever su piel de manera elegante, mientras que la parte inferior consistió en un conjunto negro con una bombacha tipo taparrabos , adornada con cadenas que se deslizaban sobre su abdomen, añadiendo un detalle llamativo a su outfit.

La Joaqui microbikini piedras Instagram

El impacto de La Joaqui en las redes sociales fue inmediato. La cantante recibió miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus seguidores, quienes se refirieron a su look y la felicitaron por sus últimos éxitos musicales. De esta manera, no sólo es una artista que se encuentra en un gran momento con su música, sino que también marca tendencia en la moda. Con un 2023 con canciones entre las más escuchadas, espera tener un 2024 consolidando su referencia y creciendo en el mundo fashionista y musical.

Microbikinis estampadas: desde Evangelina Anderson a Catherine Fulop, cuáles son los modelos furor de la temporada

Catherine Fulop, Evangelina Anderson, Jimena Baron y Pampita llamaron la atención en este verano al marcar tendencia con sus microbikinis estampadas. Las famosas no dudaron en lucir estas piezas en sus redes sociales y sus seguidores reaccionaron. Estos trajes de baño, caracterizados por sus diseños innovadores, son la elección perfecta para quienes buscan destacar con un estilo único y colorido en la playa o la pileta. Las mediáticas apostaron por una amplia variedad de patrones, desde florales hasta animal print, demostrando la diversidad de opciones en estos conjuntos.

Catherine Fulop optó por una microbikini celeste adornada con un estampado de hojas verdes, exhibiendo un conjunto compuesto por un corpiño tipo crop top con detalle de moño y una bombacha colaless de tiro bajo. Los ajustes laterales de la pieza inferior permiten un calce perfecto, mientras que el diseño general del traje de baño resalta por su frescura y originalidad.

Catherine Fulop microbikini turquesa Instagram

Por otro lado, Evangelina Anderson eligió una microbikini de base off white con dibujos en negro. Además, le agregó a su look una gorra negra, sumando un toque de estilo al conjunto. La bombacha, definida por su diseño colaless y corte ultra cavado, complementa a la perfección la pieza superior.

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Pampita, fiel a la tendencia del animal print, celebró su cumpleaños con un diseño de cebra en blanco y negro, realzando su elección con apliques de tachas en el corpiño y complementándolo con un sombrero estilo cowboy y anteojos de sol rectangulares. Esta combinación la usó en reiteradas ocasiones a lo largo de su viaje.

Pampita microbikini sombrero Instagram

Jimena Barón, por otro lado, eligió una microbikini de estrellas estilo taparrabos. Se mostró al borde de la pileta de un hotel y posó con un traje de baño de dos piezas de base azul marino con dibujos de pequeñas estrellas en off white. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular puesto al revés y una pequeña bombacha tipo taparrabos de tiro alto y colaless, con tiras de ajuste a ambos lados de la cadera.

Jimena Baron microbikini estampada Instagram

La publicación de las famosas en las redes sociales generó una oleada de "me gusta" y comentarios positivos, confirmando la popularidad de las microbikinis estampadas entre el público. Estos looks no solo muestran la diversidad y la creatividad en el mundo de la moda. sino que también confirman la importancia y la atención que le brindan a las novedades fashionistas para poder vestir siempre las últimas tendencias.