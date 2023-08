La inesperada revelación de Diego Leuco sobre su permanencia en La Peña de Morfi: "Vamos poco a poco..."

En diálogo con el programa Intrusos, Diego Leuco se mostró ilusionado con la oportunidad: " Me gusta mucho la propuesta, es un programa que me encanta desde hace muchos años . Además, siempre tuve un lindo vínculo con Gerardo y me ofrecieron esta posibilidad de reemplazar a Georgina estos días que ella no está". De esta manera, será su primera vez en Telefe , otro aspecto que sorprende tras estar tantos años en eltrece.

Referido a su llegada al programa, el conductor señaló: "Me dijeron obviamente que Georgina y el equipo del programa estaban de acuerdo, fui hace poco y me sentí muy bien, así que me ofrecieron esta posibilidad por estas semanas y dije que sí porque me encanta el proyecto". Con estas palabras, dejó en claro que su presencia fue acordada por todos.

Barbarossa Cirio Las conductoras actuales de La Peña de Morfi son Jesica Cirio y Georgina Barbarossa. Redes sociales

Incluso hizo mención a un diálogo con Barbarossa: "No hablé con Georgina, voy a hablar en estos días. Tengo una re linda onda con ella, siempre la mencionamos en Luzu. No hablé todavía porque fue todo en estas horas. Me parecía super importante el visto bueno de ella. Será solamente el tiempo de recuperación que le lleve". Así, parecía demostrar que es por un tiempo, pero lo siguiente llamó mucho la atención.

Para finalizar, Diego Leuco demostró el orgullo que le genera esta posibilidad: "Esto era algo que me ilusionaba hace mucho, en mi casa decía 'qué lindo programa La Peña para hacer algún día, me gustaría hacerlo'. Se da por estos 3, 4 programas y después veremos. A mí la tele me gusta, una vez por semana me cierra. Trato de ir pensando de a poquito, paso a paso para no volverme loco". Con esto, dejó abierta la posibilidad a su estadía de forma fija en el programa.