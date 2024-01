La inesperada estrategia de Florencia para volver a Gran Hermano en el repechaje

"Voy yendo para Palermo a la noche y me llega '¿te puedo llamar?'. Me contó un montón de cosas de su realidad paralela, pero como la voy a respetar solo voy a contar esto: 'No puedo ir con vos porque mis fans... Mis fans se van a ofender mucho si me saco una foto con vos', ya me resultó raro", continuó la ex Furiosa. Con estas palabras, sorprendió a los fanáticos del programa y generó muchas risas entre los presentes.

Para finalizar, Cata resaltó: "Estás afuera cariño, como yo. Aparte me dice 'garpa para la gente que nosotras estemos peleadas'. Le tuve que seguir su realidad paralela, ¿qué iba a hacer?". De esta manera, evidenció que Florencia tiene como estrategia mantener el mismo perfil de víctima, el cual provocó el repudio de la gente y su posterior eliminación en el mano a mano con Agostina.

Embed Cata en #SePico cuenta que invitó a Florencia a la Bresh, al igual que al resto de participantes eliminados, pero rechazó la invitación porque sus fans se iban a ofender y le dijo que garpa que estén peleadas.#GranHermano pic.twitter.com/JKuBZV07RV — TRONK (@TronkOficial) January 30, 2024

