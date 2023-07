La inesperada decisión de Tomás Holder que preocupó a sus fanáticos: "Tengo miedo..."

A través de una historia de Instagram, Holder compartió el comunicado que empieza de la siguiente manera: " Sí, tengo miedo de este gran paso, de irme al otro lado del mundo , sin familia, sin amigos, sin conocidos cerca, donde nadie me conoce, donde nada es similar a la latinoamericana. Pero siempre supe que sin miedo no hay premio ... siempre supe que el miedo muchas veces se hace mi mejor amigo ...".

De igual manera, confesó que es algo que anhelaba hace mucho: "Desde que soy chico soñaba con irme a Europa, recorrer, conocer gente de otros países, escuchar historias de vida, ponerme borracho con algún holandés y hasta putearme con algún inglés". Esto último generó risas entre sus seguidores.

Holder novia Recientemente, Holder se separó de su novia y estuvo ausente en internet. Redes sociales

Incluso, hizo mención a su delicado momento: "Estoy en un momento de mi vida donde el amor me colapsa, tengo mucho amor encima gente, supe y pude llenarme de ese necesario amor, hoy en día puedo cerrar los ojos, dormir y estar en paz". Así, parece estar en paz con su decisión.

Para finalizar, el ex Gran Hermano 2022 señaló: "Creo que no había mejor momento que este para viajar a Europa y ver otra cara de la vida, quizás hasta descubrir un nuevo talento, un nuevo hobby, o un nuevo yo... Tengo miedo pero del bueno... quiero vivir la vida al máximo y no guardarme nada. ¡No todos los días tendremos 21 años!". Vale recordar que será parte del Bailando 2023, por lo que deberá volver al país pronto.