La inesperada confesión de Juan Gil Navarro sobre ATAV 2: "Es preocupante".

La segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV 2) no tuvo el éxito rotundo que se esperaba , de hecho, sufrió cambio de horario y ahora decidieron recortar escenas para que la novela termine pronto. Ante el bajo rating, el que opinó fue Juan Gil Navarro e hizo una inesperada confesión.

“Muy bueno el tráiler, digo el capítulo”, “Dios, me cortaron toda la escena” , fueron algunos de los comentarios de Eliam Pico, uno de los actores de la novela, en redes sociales. La queja es general por parte de todos los actores. El actor Nacho Di Marco expresó: "Sorprendido igual que ustedes. En un futuro ATAV2 se le dará el valor que se merece".

Actor ATAV Redes sociales

La periodista Laura Ubfal aclaró en Intrusos que el recorte no provenía de parte de Polka sino del canal mismo que, aparte de que no rinden los números, la trama tiene una cuestión política marcada en contra de los militares en esa época.

Pero en medio de todos estos problemas de audiencia, Juan Gil Navarro opinó sobre cómo están sacrificando a la ficción e hizo una fuerte revelación: “Es preocupante que todavía no se haya podido resolver un acuerdo, una ley, yo no creo en las imposiciones ni en las obligaciones... Pero sí creo que, si no hay un consenso general, va a ser un problema".

https://twitter.com/AmericaTV/status/1660713776708984833 Juan Gil Navarro: "Es preocupante que haya solo una ficción argentina en TV"



"Creo que a ATAV le han pegado un poco de más".



Cc @intrusos @Flordelav pic.twitter.com/siP3ARAR4w — América TV (@AmericaTV) May 22, 2023

"Creo que por ahí le han pegado de más, en algún sentido. Y creo que la respuesta del público en el teatro es un poco la explicación de lo que no se está encontrando en la ficción”, expresó y, ante la consulta de si considera que “se le pega demás a la novela” contestó: "Supongo que sí... esta cultura de ganador-perdedor, éxito-fracaso, me parece que nos va a llevar a la ruina".

Por último, explicó que el motivo de la poca audiencia también tiene que ver con la gente que lo ve en diferido: "Sé que no nos va bien, pero curiosamente sé que después la gente lo mira en Flow, porque es una de las cosas más miradas, y entiendo eso, porque va tarde. Pensar todo en términos de cuantificación es un bodrio, no tiene que ver con el oficio".

El explosivo descargo de una protagonista de ATAV contra Adrián Suar y la producción de la telenovela

La actriz Virginia Lago explotó contra Adrián Suar con motivo de los constantes cambios que le realiza a la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV).

En diálogo con el programa radial Por Si Las Moscas, Virginia Lago remarcó: "Hay que respetar al público, sin ellos no hacemos nada. Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción". Con estas palabras, comenzó por dejar en claro su desencanto con las decisiones de Suar.