La China Suárez tomará 14 vuelos entre Argentina y Turquía hasta fin de año La actriz llegó a un llamativo acuerdo con Nicolás Cabré y esto le significará una evidente erogación de dinero.







La China Suárez tendrá que viajar hasta 14 veces entre Argentina y Turquía. Instagram

La actriz y modelo China Suárez deberá tomar por lo menos 14 vuelos entre Argentina y Turquía hasta el fin de 2025 por una increíble razón, la cual está directamente vinculada a los hijos que tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, respectivamente.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Mujeres Argentinas, la panelista Virginia Gallardo fue quien se encargó de revelar esta sorpresiva noticia. "Los chicos se van a quedar en la Argentina con su papá y la China viajará dos veces por mes para estar con ellos", comenzó por expresar haciendo énfasis en que Vicuña no dejó que Amancio y Magnolia se vayan a vivir a Turquía.

Con respecto a la duración de estos trayectos, agregó: "Esto sería al menos hasta que terminen las clases". De esta manera, al tener en cuenta que el colegio argentino suele concluir a fines de noviembre, el cálculo da un total aproximado de 14 vuelos entre la primera quincena de agosto y esa fecha.

Embed - Icardi vuelve a jugar, convivencia con La China Suárez y el regimen de visitas con sus hijos menores Lo cierto es que también podría tratarse del arreglo con Nicolás Cabré para que no pierda el contacto con su hija Rufina, ya que si ella viniera junto con la China Suárez, no habría razón posible que justifique un alejamiento. Ahora solo resta esperar para ver cómo sigue todo con la familia ensamblada de Mauro Icardi y Wanda Nara.

