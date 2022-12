La increíble experiencia de Leandro Rud durante el Mundial de Qatar 2022

“Ellos construyeron a favor de la gente para que puedan vivir muy bien. En el Mundial te encontrabas que todos los estadios estaban con aire acondicionado, en la calle estaba todo señalizado y el transporte era gratis”, recordó.

Al mismo tiempo, respecto a lo que respecta al certamen mundialista, analizó que como en los estadios no vendían cervezas, “no había peleas”. “Te encontrás con ciertas situaciones que decis ‘el mundo puede estar un poco mejor’”, sostuvo.

“Si Argentina le toca hacer el mundial del 2030, estaría buenísimos que podamos compartir con personas de todo el mundo y te cuenta lo mal que está. Porque el mundo está mal, en general”, reflexionó.

Además, hizo un paralelismo de cómo es el manejo de los servicios en el resto del mundo respecto a la Argentina: “Muchos se quejan del funcionamiento de nuestro país, pero el mundo está peor. Compré unas entradas y no solo que nunca me las mandaron, sino que, además, llegaron a ofrecerme la plata. Llamé mil veces a la empresa y nadie me atendía. No es solo acá que no te atienden. Y la gente de afuera que viene a nuestro país está conforme con la atención, e incluso es mejor que afuera”.

Cómo vio al mundo post Covid-19

El conducto recordó que tras su enfermedad, pasó mucho tiempo que no viajaba y pudo hacerlo ahora con una oportunidad laboral para la Copa del Mundo y "a diferencia de cómo era el mundo cuando había viajado, ahora ya no es lo que era": "Post COVID-19 quedó destruido. Está roto".

"En Europa hay gente se cuida para cuidar el bolsillo y algunos redujeron sus gastos en los servicios por no poder pagar las boletas", agregó.