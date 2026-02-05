La impresionante transformación de Valeria Mazza: "El pelo necesita un mimo" La modelos respetó su estilo rubio, elegante y prolijo. El tratamiento que se hizo. + Seguir en







Valeria Mazza sorprendió con un cambio de look y reparación de cabello.

La diversión al aire libre del verano puede dañar el cabello.

Un tratamiento de nutrición e hidratación es ideal para recomponer el cuero cabelludo.

Valeria Mazza se encargó de mostrar la transformación de su pelo en redes sociales.

El look que eligió la modelo es fiel a su estilo, rubio, elegante y prolijo. Valeria Mazza sorprendió con un nuevo look tras la escapada de verano. A través de un video que se viralizó en redes sociales, la modelo mostró el proceso de cuidado de su cabello y dejó un mensaje claro para después de las vacaciones: "El pelo necesita un mimo".

Lejos de un cambio muy drástico, Valeria Mazza apostó por una transformación sutil y consciente, enfocada en la recuperación del pelo luego del desgaste capilar que produce el sol, el mar y el cloro. En las imágenes se la ve con su clásico rubio, pero más hidratado y luminoso. Además, conservó el largo que la identifica, aunque con un acabado visiblemente más sano y natural.

Captura de pantalla 2026-02-04 a las 19.25.24 El styling que le realizó su peluquero, Diego Impa, acompaña su estética característica con ondas suaves, movimiento y brillo. Para completar el look, eligió un vestido negro con escote en V, simple y elegante. A los 53 años, la modelo sigue demostrando que está posicionada en el podio del glamour.

Captura de pantalla 2026-02-04 a las 19.42.00 Así es el jardín de Valeria Mazza en su casa de Punta del Este La modelo y empresaria volvió a despertar elogios en redes después de mostrar la renovación del jardín de su casa en Punta del Este, un espacio pensado para el descanso y el disfrute con amigos y familiares en esta ciudad balnearia. Desde Finca Valeria, su refugio en Uruguay, la modelo compartió distintas postales que reflejan una propuesta donde el paisajismo y la vida al aire libre son protagonistas.

El diseño del jardín combina una estética rústica con toques de sofisticación. La piedra y la madera dominan el exterior y dialogan con grandes ventanales que integran el interior de la vivienda con el entorno. El proyecto fue desarrollado respetando la geografía original del terreno y potenciando la vista abierta al lago, que se convierte en uno de los ejes visuales del espacio.