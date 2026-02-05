IR A
La impresionante transformación de Valeria Mazza: "El pelo necesita un mimo"

La modelos respetó su estilo rubio, elegante y prolijo. El tratamiento que se hizo.

Valeria Mazza sorprendió con un cambio de look y reparación de cabello. 

  • La diversión al aire libre del verano puede dañar el cabello.
  • Un tratamiento de nutrición e hidratación es ideal para recomponer el cuero cabelludo.
  • Valeria Mazza se encargó de mostrar la transformación de su pelo en redes sociales.
  • El look que eligió la modelo es fiel a su estilo, rubio, elegante y prolijo.

Valeria Mazza sorprendió con un nuevo look tras la escapada de verano. A través de un video que se viralizó en redes sociales, la modelo mostró el proceso de cuidado de su cabello y dejó un mensaje claro para después de las vacaciones: "El pelo necesita un mimo".

Lejos de un cambio muy drástico, Valeria Mazza apostó por una transformación sutil y consciente, enfocada en la recuperación del pelo luego del desgaste capilar que produce el sol, el mar y el cloro. En las imágenes se la ve con su clásico rubio, pero más hidratado y luminoso. Además, conservó el largo que la identifica, aunque con un acabado visiblemente más sano y natural.

Captura de pantalla 2026-02-04 a las 19.25.24

El styling que le realizó su peluquero, Diego Impa, acompaña su estética característica con ondas suaves, movimiento y brillo. Para completar el look, eligió un vestido negro con escote en V, simple y elegante. A los 53 años, la modelo sigue demostrando que está posicionada en el podio del glamour.

Captura de pantalla 2026-02-04 a las 19.42.00

Así es el jardín de Valeria Mazza en su casa de Punta del Este

La modelo y empresaria volvió a despertar elogios en redes después de mostrar la renovación del jardín de su casa en Punta del Este, un espacio pensado para el descanso y el disfrute con amigos y familiares en esta ciudad balnearia. Desde Finca Valeria, su refugio en Uruguay, la modelo compartió distintas postales que reflejan una propuesta donde el paisajismo y la vida al aire libre son protagonistas.

El diseño del jardín combina una estética rústica con toques de sofisticación. La piedra y la madera dominan el exterior y dialogan con grandes ventanales que integran el interior de la vivienda con el entorno. El proyecto fue desarrollado respetando la geografía original del terreno y potenciando la vista abierta al lago, que se convierte en uno de los ejes visuales del espacio.

valeria mazza jardin

Uno de los sectores que más llamó la atención fue la galería cubierta, con vigas de madera a la vista y una decoración simple pero cuidada. El jardín se despliega en amplias áreas verdes, con sectores pensados para el relax, reuniones nocturnas alrededor del fuego y momentos de contemplación. Cerca del lago, una piscina rodeada por un deck antideslizante completa un espacio donde el confort y la naturaleza conviven en equilibrio.

Captura de pantalla 2026-02-04 a las 19.50.47

