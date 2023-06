La impresionante transformación de Leonardo Sbaraglia para caracterizar a Carlos Menem

Sbaraglia como Memen .png

La serie producida por Amazon se estrenará en 2024 contará con la participación de Juan Minujín , Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan y Cumelén Sanz, entre otros.

menem rolling stones

Para poder realizar la interpretación, el actor debió raparse el pelo y afeitarse, ya que para poder caracterizar al expresidente, deberá utilizar una peluca y prótesis en su rostro.

Leonardo Sbaraglia: "Me bajé app de citas, pero alguien me denunció porque creyó que no era yo"

La película “Asfixiados” se estrenó hace pocos días en todos los cines y ya esta dando que hablar. Leonardo Sbaraglia hace de Nacho, el director de una productora, mientras que Julieta Díaz, es Lucía, la dueña de un restaurante. Ambos atraviesan un exitoso presente laboral pero, luego de 20 años de relación, el amor comienza a resquebrajarse.

Sbaraglia define al película como un film con “mucho humor, un humor acido”. Sobre su personaje, lo ve como “interesantísimo” ya que “logramos un personaje que era muy complejo en ese sentido. A mi me interesó mucho desde ese lugar el guion. Obviamente el tema del conflicto de pareja es algo que toca cuestiones bastantes típicas”.

“Yo creo que Nacho es un tipo que está en un momento de decadencia. Pero porque hay algo que no se esta animando a mover. Me parece que él es el único que no se esta moviendo. El resto si. Su mujer esta animándose a moverse, su hija también”, explicó el actor.

leo dosjpg.jpg Leo Sbaraglia le puso humor a las escenas hot con Eva De Dominici: Le decía ¡este no soy yo, estoy así por el frio!

Pero en ese mar de dudas donde se sumerge el personaje “hay una especie de elasticidad que se esta empezando a forjar a su alrededor” donde “siente en todo momento que hay alguien que esta a punto de traicionarlo, es una bomba de tiempo”.

Haciendo un paralelismo del film con su vida personal, donde la familia le crítica haberse sumergido mucho en sus proyectos laborales, Sbaraglia aseguró en diálogo con C5N.com que “no se si me lo han recriminado porque la gente que me ha rodeado en ese sentido siempre han sido muy generosos y me han dado mucho espacio”.

Para luego agregar que “siempre al menos tuve esa vocecita, esa campanita, ese registro o especia de termómetro que te indica, no acá hay que parar. He sabido parar mucho tiempo antes a que se produzca mucho esa época de crisis”.

Con respecto amor, el actor afirmó que “estoy tratando de descubrirlo” y “ahora hace 2 años que estoy digamos en un nueva relación y también, tratando de enterarme, aflojarme, de vencer también seguramente unos miedos, de sacar prejuicios”.

Además reveló que tiempo atrás, recurrió a las aplicaciones de citas: “Obvio que las bajé, pero hay alguien que me denuncio porque seguramente creyó que no era yo”.