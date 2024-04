La imperdible reacción de Taylor Swift tras conseguir un inesperado récord con su nuevo álbum

La cantante estadounidense continúa rompiendo marcas con The Tortured Poets Department y ahora no pudo ocultar su emoción.

La cantante Taylor Swift realizó una reacción viral a un título de la revista de música Billboard que ocultó mucha información , generando millones de visualizaciones y miles de me gustas en X (ex Twitter).

Ante esto, la propia cantante estadounidense citó la publicación y escribió: "¿A qué se refieren?", aunque la última palabra estuvo en mayúsculas y sus seguidores cazaron un inesperado guiño a un meme conocido por todos. De igual manera, recientemente interactuó con múltiples comunicadores y mostró su faceta más cercana al público.

Taylor Swift récord reacción La curiosa reacción de Taylor Swift a su nuevo récord. X (ex Twitter)

Rápidamente, muchos de sus fanáticos interpretaron que hizo referencia al meme icónico de Jennifer Lawrence durante una entrevista con el programa Hot Ones de YouTube. Allí, mientras lloraba porque las alitas de pollo eran muy picantes, lanzó la frase "What do you mean?" en reiteradas ocasiones y se hizo viral.

Embed - “What do you mean?” Jennifer Lawrence meme

Se lanzó la versión argentina de la película de Taylor Swift: dónde verla

La versión nacional de la flamante película de Taylor Swift se estrenó el sábado 30 de marzo a las 20 hs y de la mano de un proyecto sin fines de lucro realizado por dos fanáticos argentinos bajo el lema "de fans para fans".