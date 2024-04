Cuáles son los vinos que recomienda Taylor Swift en sus canciones

“Agosto se escapó como una botella de vino”, canta Taylor Swift en su canción August , mientras que en Champagne Problems dice “Dom Pérignon, tú lo trajiste”. La relación de Taylor Swift con el vino atraviesa toda su discografía, y su reciente álbum The Tortured Poets Department no es la excepción.

taylor.mp4

En que canciones habla Taylor Swift sobre vinos

En la canción Florida, en colaboración con Florence & The Machine, Taylor dice: “Atricherada en el baño con una botella de vino bueno, yo y mis fantasmas, tenemos un infierno de tiempo”. Otra mención al vino se observa en The Tortured Poets Department. En The Alchemy, la cantante expresa: “Esto sucede unas pocas veces en la vida. Esos químicos me golpean como el vino blanco”.

Taylor.png

Hoy se puede decir que Taylor Swift es la mayor influencer de vino del mundo, impulsando las ventas de cualquier botella que se le fotografíe bebiendo, como ha demostrado un reciente post de Instagram.

Cuál es el vino preferido por Taylor Swift

Al parecer, la etiqueta favorita de Taylor es un Sancerre - Celestin Blondeau Cuvée Des Moulins Balès Sancerre Sauvignon Blanc 2014. Se trata de un vino blanco de Alto Loira, valle del Loira, Francia. hecho con Sauvignon Blanc. Según los especialistas, es uno de los vinos e esa cepa más destacados del mundo.