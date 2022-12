La impactante película de una hora y media de Netflix que te dejará paralizado

Este documental está dirigido por Rory Kennedy, y cuenta con entrevistas a los protagonistas lo qué pasó allí y cómo tuvo lugar la tragedia.

No contiene imágenes increíbles como en otros documentales de Netflix, esta vez tira más por lo humano y por la descripción de los hechos.

Cuenta en forma de relato minuto a minuto la trágica erupción volcánica ocurrida cerca de la costa de Nueva Zelandia en diciembre de 2019, en la cual se perdieron 22 vidas.

Durante una excursión rutinaria a una isla volcánica remota, 47 turistas y guías quedaron atrapados en el epicentro de una nube piroclástica de ceniza y polvo tóxicos.

Dicho volcán Whakaari se encuentra en una isla llamada White Island (la Isla Blanca), siendo este uno de los volcanes más activos del mundo. A pesar de esto el lugar sigue siendo un destino turístico, ya que se considera todo un espectáculo con unos colores maravillosos, dejando de lado lo riesgoso que es visitar aquel lugar.

Este documental está relatado por sobrevivientes, familiares de las víctimas y rescatistas que estuvieron en ese momento.

THE VOLCANO: Rescue from Whakaari | Official Trailer | Netflix