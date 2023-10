Marixa Balli apuntó duramente con Migue Granados: "Eso no es humor".

"De mí habló pestes este muchacho, muy mal habló de mí con el tema mufa, muy mal, me destrozó. No me cae para nada simpático, porque no habla bien de él como hombre", expresó en LAM luego de un debate sobre Luzu TV y Olga.

Marixa Balli apuntó sin filtro contra Migue Granados

Indignada luego de intentar recordar lo que había dicho: “Yo no lo puedo ni ver, te juro, desde que hizo eso digo 'pero ¿este quién es? ¿Qué le pasa?'". Fue entonces que Ángel de Brito le aclaró: “Cuando juegan al basket, cuando tira otro al aro dice 'Marixa' para mufarlo".

Las panelistas consideraron que eso no es humor. Por eso Migue escribió al conductor y se reivindicó: “Dice Migue, 'muy mal de mi parte, le pido mil disculpas a Marixa, es para la boludez ahí, no existe ser mufa, le pide disculpas un colorado', se ve que a él también le habrán dicho mufa".

Marixa decidió aceptar las disculpas: “Está bien, me gusta la gente que pide disculpas. Lo que pasa es que es fuerte... supongo que, al verlo, es fuerte, queda feo y habla mal de la persona, habla muy mal de él. Entonces, me parece correcto que pida disculpas, lástima que no lo hizo en su momento, hubiese sido mejor que no actuara de esa manera. Está bien, yo acepto las disculpas, reconocer los errores es muy bueno".

Ángel de Brito criticó la actitud a Flor de la V: "Mala compañera..."

Tras la crítica de la actriz que lidera el programa Intrusos a LAM, Ángel de Brito criticó la actitud a Flor de la V y aseguró que "cuando hace estas cosas de mala compañera y de mala leche, no está bien". El conductor no se guardó nada y salió con todo a responderle.

Por eso, de Brito se tomó un momento para hablar sobre el tema durante su programa: "Flor tiene estas actitudes siempre en su carrera. Sube un poquito, ya se la cree, y empieza a tener este tipo de actitudes". Además, continuó "yo no tengo ningún problema con ella, como no tengo ningún problema con los Socios".