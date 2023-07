La fuerte advertencia a Jey Mamon sobre los Martin Fierro: "La va a pasar mal"

A horas de que se lleve adelante una nueva edición de los Premios Martín Fierro , una vidente auguró una noche complicada para el exconductor de La Peña de Morfi, Jey Mammon tras la denuncia por presunto abuso sexual: " No la va a pasar lindo".

Aristida Genez profundizó en su vaticinio y contó: "Yo veo que él tiene que tratar de mantener su lugar y su espacio, no va a ser fácil para él y no la va a pasar lindo, no será fácil para todos verlo a Jey. Pero como la Justicia cerró hay que escuchar también”.

Por otro lado, en diálogo con Mitre Live, la médium también afirmó: “De a poco se irán calmando las aguas, sabemos que hubo mucho movimiento con este tema y verlo ahí a él a mucha gente le va a llamar la atención, él tiene que estar tranquilo y no hacerse mala sangre, va a ser difícil para él y lo tiene que enfrentar”.

Pero no todo parece ser un escenario de tensión. Según la espiritista, él "Va a pasar mucha gente que lo va a apoyar y darle fuerza, hay gente que se pregunta qué pasó en todo esto, si esto fue algo que lo taparon y muchas preguntas de la gente, que trate de disfrutar a su manera, le va a costar muchísimo”.

Jey Mammon habló por primera vez y se cruzó con Pampito y Laura Ubfal: "Lo que piensen no me interesa"

El conductor Jey Mammon visitó Intrusos para conversar con Flor de la V sobre la causa en la que Lucas Benvenuto lo acusa de agresión sexual, momento en el que los panelistas Pampito y Laura Ubfal lo cruzaron y comenzó un escándalo.

Todo comenzó por Pampito, quien tras escuchar a Jey Mammon le remarcó: "Nos estás acusando acá a todos, te escucho hablar y nos estás dando clases a todos. Estás hace 2 horas dándole cátedra a la tele. Tenes que darnos las explicaciones". Todo esto generó la furia del conductor, quien no dudó en atacarlo.

"Vine a charlar con Flor, no vine a dar explicaciones. No tengo por qué darles explicaciones, porque cuando ustedes hablaron no había una causa. Hablemos con propiedad. Dijiste '14 o 16, es lo mismo, es delito'. Yo vi todo", comenzó por contestarle. Ante esto, el panelista afirmó que sigue opinando lo mismo sobre la edad.

Por eso, Jey Mammon continuó: "Hay una denuncia falsa que dice que lo violé a los 14 años, no es real. Vos, frente a la explicación que yo dí, decís que te da lo mismo la edad. Lo que te quiero decir es que lo conocí a los 16, empecé una relación casi a los 17 y terminó a los 25. Lo que pienses vos no me interesa". Estas palabras provocaron la intervención de la otra panelista, quien también dio su opinión.

