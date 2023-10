La filosa respuesta de Lourdes Sánchez sobre Coti Romero tras su pelea en el Bailando: "Lo demás..."

La conductora Lourdes Sánchez le respondió a Coti Romero luego del cruce entre ambas en el Bailando 2023, debido a que la exparticipante de Gran Hermano 2022 llevó una vaca de plástico al estudio del programa de baile y la denominó Lourdes. Sánchez, por su parte, había lanzado: "No sé si estás obsesionada o enamorada de mí. No están buenos ese tipo de chistes".

Luego en Buena Tarde , por C5N , Sánchez se refirió a su relación con Romero tras el conflicto entre ambas y destacó el certamen conducido por Marcelo Tinelli: "La relación está re bien. El Bailando es para disfrutar, me quedo con lo lindo del jurado y lo que me dice acá la gente. Lo demás, es problema de otras personas".

En tanto, en el móvil de la conductora de C5N en Mar del Plata, la modelo fue consultada sobre qué opina sobre cómo cantó la ex Gran Hermano junto al grupo Los Alonsitos. "Me encanta que a la pista se lleve el chamamé y el carnaval. El chamamé es patrimonio de la humanidad, es nuestra danza, como correntina me pongo muy feliz cada vez que se muestra a nivel nacional. Me gustó cómo cantó, divino", expresó.

Por otro lado, analizó su participación en el Bailando 2023 y expuso su alegría por formar parte del programa: "Ojalá pueda ganar. Me encantaría pero si no se da estoy demasiado feliz con lo que está pasando, con el jurado, la gente y ustedes. Es un Bailando que me estoy regalando para mí, Moria Casán tuvo palabras muy justas con el tema. Es un recuerdo hermoso para mí y la bailarina que tengo adentro".