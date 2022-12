La figura que le dijo adiós a la televisión tras estar 30 años al aire

Gil Vidal inició su carrera en Artear el 1 de junio de 1993. Fiel a su estilo personal y profesional participó de varios programas de la emisora y tuvo a cargo varios segmentos, fue unas de la figuras centrales de Síntesis y TN internacional, donde demostró su habilidad y gusto por las noticias del mundo. También trabajo en Telenoche (eltrece), junto a María Laura Santillán y Santo Biasatti y realizó innumerables coberturas presidenciales en el exterior.

pepe gil vidal

El periodista de TN seguirá informando en Los primeros de la tarde (CNN Radio), donde conduce de 13 a 16 junto a Pía Shaw.

La despedida de los compañeros a Pepe Gil Vidal

Su compañera durante los últimos cuatros años, Sandra le dedicó unas sentidas palabras: "Me enseñaste a conducir, me bancaste en todas, me quisiste tal cual soy, me permitiste entrar en tu vida y ser parte, me abriste tu corazón, me hiciste reír como nadie", inició.

"Me mostraste cómo hay que ser para ser el mejor profesional del mundo, me dijiste ‘te quiero y te respeto’ a tu manera mil veces y me mostraste cómo se hace periodismo de verdad”, cerró.

Ignacio González Prieto también le dedicó un mensaje de despedida al conductor: “Hoy fue el último día de José ‘Pepe’ Gil Vidal en TN. Despido a un amigo, un maestro, un compañero de primera y un profesional en extinción. Era mirar y aprender. Si hubiera muchos Pepes en las redacciones de los medios de comunicación todo sería distinto. Un N° 1 de la profesión”.