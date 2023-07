La experiencia paranormal de Miriam Lanzoni en la casa que le compró a Georgina Barbarossa

"Georgina me vendió una casa en mal estado", comenzó la diseñadora. "Esas cosas me parasitan mi vida, prefiero tratar de resolverlas en el momento, lo expreso, salió. No pude charlar con ella. Me gustaría, porque más allá de quién tenga la razón en esto, me parece que nada es tan grave para pasar por esta vida de esa forma. Me puedo enojar y después queda atrás", continuó.