Alejado de Daniela Celis, Thiago Medina fue visto con otra ex-Gran Hermano

Thiago Medina fue visto en la noche porteña con Belén Etchart, ex Gran Hermano de 2015

Según publicó la cuenta de X, El Ejército de LAM, se lo puede ver al joven oriundo de González Catán disfrutando de una cena romántica, bastante distendido con Belén Etchart. Si bien ellos publicaron una foto, donde se la ve a la mediática de espaldas, también circuló un video donde se puede observar a la mujer y dilucidar que se trata de ella. Por su parte, a Medina se lo vislumbra pasando un buen momento y su nuevo look, platinado.

Más allá que ninguno de los dos salió a hablar al respecto para desmentir o confirmar el encuentro, ya los fanáticos del programa comenzaron a opinar y algunos se mostraron a favor, mientras que otros, en contra.

Thiago Medina con Belen Etchart de GH. #LAM pic.twitter.com/O87jpbcSll — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 12, 2025

Daniela Celis reveló el escandaloso motivo por el que se separó de Thiago Medina: "Creyó que le mostré..."

Thiago Medina y Daniela Celis decidieron ponerle punto final a la relación que iniciaron cuando se conocieron en la casa de Gran Hermano. Tiempo después de la noticia, Pestañela rompió el silencio y contó con lujo de detalles cómo transitaron los últimos meses, después de convertirse en padres de las gemelas Laia y Aimé y cómo se desgastó el vínculo.

Invitada junto a su amiga Julieta Poggio al streaming de Martín Cirio, la influencer confesó: “En un momento no c*gíamos tanto, entonces él me dijo que quería tener relaciones sexuales, pero que no quería cagarme. Así que prefirió que nos separemos y estar con otras personas”.

Lejos de mostrarse disgustada, la oriunda de la localidad bonaerense de Moreno elogió el accionar de su expareja: “Habla bien de él y su palabra porque yo una vez le dije que no quería infidelidad. Era un trato previo porque yo le dije que no quería que nadie me mande fotos suyas con otra mina. Sólo pido respeto”.