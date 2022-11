La dura denuncia Belu Lucius sobre su sorpresiva salida Luzu Tv: "Me rajaron"

Belu Lucius sorprendió a sus seguidores luego de no haber estado presente en la transmisión de Red Flag, uno de los programas del canal de Youtube Luzu tv, dirigido por Nico Occhiato; y en medio de las especulaciones, aclaró los motivos de su ausencia. "¿Por qué te fuiste de RedFlag?", le consultó una usuaria por mensaje privado en Instagram a la humorista, a lo que respondió: "Me fueron, que es diferente. Me Rajaron", escribió y agregó: "El día anterior me avisaron".