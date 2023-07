En diálogo con Buena Tarde , por C5N , Pachano destrozó al periodista, quien en el programa de radio que conduce expresó que Nara tiene leucemia: "Lanata es un irresponsable. Tiene un problema serio emocional. Es un burro. Es un ignorante emocional. Sobre lo que dijo de la leucemia, no tiene derecho de meterse en un tema que es privado. No es justificativo que hayan dicho que faltaba algo de los glóbulos".

"Lanata tiene un problema emocional. Fumar adelante de la cámara es un mensaje de mierda. Es un caprichoso. Es una locura lo de Lanata, es un necio y desde ese lugar nunca va a sanar. Él también padece una enfermedad", cargó el bailarín.

En esta línea, afirmó que se debe respetar a Nara. "Lanata tiene enfermo el alma, por algo tapa con humo una situación. Wanda es una persona y merece el respeto que corresponda, también es una mamá y tiene una familia. Lo que Lanata demostró es que no tiene sensibilidad", analizó.

Luego, se refirió a cómo continúa su salud, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente para extraerle un tumor en la cabeza: "Estoy muy bien de salud. La última operación se superó rápidamente, en tres días. Era un tumor que estaba molestando por el equilibrio. Me quedó como un pequeño vestigio. El médico me dijo 'yo te opero y no va a pasar nada' y así fue".

En tanto, Pachano recordó una parte del tratamiento que llevó a cabo. "Yo soy un exponente de sanación, con mis errores y virtudes. Hago todo el esfuerzo posible para estar en sanación. Conocí a Stella Maris Maruso. En una semana se hizo un proceso con 25 pacientes, cada uno hablaba y ahí no importaba si eras famoso. Pasaban un micrófono, iban conversando y haces muchos trabajos. Hice todo el proceso de las meditaciones", describió.

Aníbal Pachano analizó el jurado del Bailando 2023

En otro fragmento de la entrevista con Buena Tarde, Pachano definió al jurado que será parte del Bailando 2023, que se emitirá por América TV desde el próximo 22 de agosto. El coreógrafo también ocupó ese lugar en el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"Pampita me encanta. Lo que me gusta es que es una mujer que todo el tiempo está en la vanguardia. Me encanta su pensamiento y sus formas. Ella no tranza con cualquier cosa. Es divina, divertida y hermosa. Se prende en lo que le proponés. Es muy inteligente. Bailó muchos años", marcó el coreógrafo sobre la modelo.

Luego, relacionó a Ángel de Brito y Marcelo Polino, aunque subrayó las diferencias entre ambos: "Ángel es un jurado picante. Es divertido porque siempre busca el conflicto y lo hace saltar. Es bravísimo. Polino es mi amigo y un personaje. Él picantea desde otro lugar con respecto a Ángel. Tira dardos. Me peleé bastante con él".

Por último, elogió a Moria Casán. "Sabe y es vivísima. Tira títulos y todo el tiempo se moderniza. Es muy inteligente. Tuvimos chispazos pero los superamos. Tengo una amistad de toda la vida, es mi madrina artística. La respeto mucho, conozco a su familia", manifestó.