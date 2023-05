La dura advertencia de Ed Sheeran: amenazó con dejar la música.

Sheeran afronta un juicio por presunto plagio por una acusación realizada por los herederos de Ed Townsend, el coautor de Let's Get It On junto al cantante Marvin Gaye. La denuncia consiste en que el músico británico habría plagiado esa canción para lanzar Thinking Out Loud, que se estrenó en 2014 y fue furor.