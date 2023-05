La dolorosa publicación de Nacho Castañares de Gran Hermano que emocionó a todos

La dura confesión de Romina de Gran Hermano sobre su infancia: "Mi mamá no me creyó"

Nacho Castañares Gran Hermano posteo madre mamá El recuerdo de Nacho a un año de la partida de su madre. Instagram

En la publicación que realizó el día del fallecimiento de su madre, Nacho expresó: "Además de ser la persona más buena que jamás conocí, fuiste la persona que a mi me enseñó todo y me acompañó en cada cosa que quise hacer, siempre con una sonrisa y con esa mirada que te caracterizaba". Asimismo, el subcampeón de Gran Hermano 2022 compartió una carta pública en homenaje a su mamá.

Pero no terminó allí, sino que continuó: "No puedo creer que me esté tocando vivir esto, me lo imaginé siempre de otra manera y obviamente en un futuro mucho más lejano. Te amo para siempre ma, que descanses". Con estas palabras, Nacho Castañares conmovió a todos tras la fama que consiguió en los últimos meses.