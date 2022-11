La confesión de Lucila La Tora de Gran Hermano: "A los 9 sufrí abuso"

En el programa de televisión LAM, en América, la joven que se fue el domingo pasado del certamen con un 65,38% de los votos del público, reveló que "ya es un tema hablado, ya lo vengo tratando, lo conté después de 15 años. La realidad es que no toqué el tema, no lo quiero tocar, ya está resuelto, pero el final siempre es el mismo", empezó.

"El abuso (...) No importa quién fue ni como fue, ni nada, el tema es que fui acosada a los 9 años”, reveló ya afuera del reality.

“Me hacía autocastigo con la noche y el alcohol, tapando cosas. Fue fuerte y durante mucho tiempo. Salía jueves, viernes, sábados y domingos. Hasta que un domingo dije que así no quería vivir más”, profundizó la Tora.

Además, Lucila destacó que es grande la cantidad de mujeres que encontró en su misma situación. “De diez amigas, ocho habían sido abusadas”, aseguró la ex participante. “En gran Hermano, de las nueve mujeres, las nueve fueron acosadas, tres abusadas… por eso no me gustan esas bromas”, enfatizó.