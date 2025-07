La compañía que elige Nico Vázquez para refugiarse tras su separación de Gimena Accardi

Tras ello, ahora el propio intérprete de Rocky en la Calle Corrientes, se mostró un poco alejado de la presión mediática, despejar la mente, y refugiarse en su familia: este sábado compartió junto a sus seguidores que disfrutó de un día a pleno sol junto a su hermana y su sobrina.

“Las amo con el alma”, escribió Nico en sus historias de Instagram con un collage con ambas acompañando la dedicatoria con un emoji de un corazón blanco y un símbolo de infinito. En dicha publicación, se los ve a tres paseando por las calles de baires y en la otra a la pequeña sentada en un restaurante disfrutando del almuerzo.

En su siguiente story, ya en un breve video, el actor se mostró caminando junto a sus mujeres acompañando el posteo con la canción de Los Beatles, All you need is love, en clara referencia que tras su dolorosa separación, se encuentra bien acompañado y se refugia en su familia.

Nico Vazquez Instagram

Gimena Accardi tuvo un encuentro amoroso en España tras separarse de Nico Vázquez

Luego de su dolorosa separación de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi viajó a Europa para despejar su cabeza, según ella misma indicó, pero y tuvo un amoroso encuentro con sus excompañeros de trabajo y lo compartió en sus redes sociales. “Me pone tan feliz”, escribió.

En las últimas horas, la actriz subió una serie de fotos y un video dedicado a sus excompañeros de elenco: Erreway. El tridente que actuó en Rebelde Way de Cris Morena se encuentra de gira en todo el mundo y tienen previsto tocar en Argentina para septiembre.