Gimena Accardi tuvo un encuentro amoroso en España tras separarse de Nico Vázquez

En las últimas horas, la actriz subió una serie de fotos y un video dedicado a sus excompañeros de elenco: Erreway. El tridente que actuó en Rebelde Way de Cris Morena se encuentra de gira en todo el mundo y tienen previsto tocar en Argentina para septiembre.

Erreway

“Me pone tan feliz por ustedes, es tan lindo verlos juntos disfrutando de algo tan épico. Los quiero mucho”, escribió. Cabe destacar que con Benjamín Rojas trabajó hace algunos años en una obra teatral junto con su expareja Nico Vázquez y Flor Vigna, que luego fue reemplazada por Micaela Riera.

Luego subió imágenes en donde se la puede ver paseando y disfrutando de sus semanas libres antes de volver al teatro en Villa María, Córdoba, con su obra En otras palabras, junto con Andrés Gil, con quien se la vinculó amorosamente.

Revelaron cómo se encuentra Nico Vázquez tras su separación con Gimena Accardi: "Está muy..."

La periodista Yanina Latorre volvió a hablar con Nico Vázquez en medio del escándalo por la separación de Gimena Accardi, y contó que vio al actor distinto a como lo había visto la última vez. “Está muy caído, está como puede”, indicó y sorprendió al mundo del espectáculo.

Si bien se generaron rumores por posibles infidelidades, ambos aclararon que fue de mutuo acuerdo. “Volví a hablar con Nico por teléfono. Está mucho más flaco, está muy caído, está en el departamento, está como puede, laburando. No tengo información precisa porque no me quise meter más de la cuenta”, indicó la periodista en El Observador.

“Y yo, por todas las conversaciones que vengo teniendo, tengo la sensación de que fue ella. Me dio vuelta toda la tortilla del primer día. Creo que esos dos videitos eran sarasa de gente mal intencionada, en las charlas que tuve me dio esa sensación. Y por eso ella dice: ‘Es un hasta luego, un hasta pronto’”, agregó.

Nico Vázquez y Gime Accardi Redes sociales

Ante toda la situación, Latorre analizó: “Yo creo que ella es la que estaba necesitando un aire porque él, varias veces, me repite ‘está conmigo desde que tiene 22 años’, como que era muy chica. Y él tenía 28 cuando se conocieron, que quieras o no, seis años más es un tiempito".

"Las pasaron todas. Yo creo que ella lo ama, se quieren, es su familia, porque son muy unidos, pero tengo toda la sensación de que fue ella. No sé si por un desliz o no, no tengo esa data, pero es ella la que quería volar un poco y debe sentir culpa”, concluyó.