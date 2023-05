La China Suárez y La Joaqui intercambiaron elogios: qué pasó

La primera en hacerlo fue La Joaqui, quien comentó una publicación en Instagram de la China Suárez y escribió: " Por esa carita yo me banco el lío ", junto a un emoji de fuego y otro de la cara con corazones. Con esas palabras, hizo mención de forma irónica a los múltiples rumores que se inventan sobre la actriz todos los días .

China Suárez La Joaqui Instagram 1 La publicación de la China Suárez que comenzó todo. Instagram

Luego, a través de una historia de Instagram, la China Suárez citó una frase de La Joaqui: "Siempre tuve demasiados sueños para lo poco que duermo". Con estas palabras de la cantante, todos recordaron el momento en el que la marplatense reveló que tuvo una infancia lejos de su padre y una adolescencia marcada por las drogas.

Teniendo en cuenta esto, la China Suárez la elogió con un extenso y emocionante texto. Allí, la actriz expresó: "Me hiciste llorar. Te admiro. Mujer. Madre. Artista. Fuerte, indestructible. Nunca me voy a olvidar de tu mensaje cuando aún no nos conocíamos. Celebro tu éxito pero sobre todo el reconocimiento".