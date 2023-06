La China Suárez explotó contra sus seguidores tras las incesantes críticas que recibe: "Otro prejuicio"

En una ronda de preguntas y respuestas, la China Suárez fue consultada si le presentaría su nuevo novio a sus hijos y aseguró: " No . No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres . Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí, y porque creí que era un vínculo importante ". Con estas palabras, comenzó por evidenciar su malestar con el tema.

Pero no fue lo único, sino que otro le escribió que se haría cargo de sus hijos, algo que la actriz no se tomó para nada bien: "Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Ese es otro prejuicio. 'Ay no, salí de ahí, no te vas a hacer cargo de 3 hijos'". De esta manera, ironizó al respecto, ya que agregó tres emojis de una mano haciendo el típico gesto del "montoncito".

China Suárez historias Instagram novio Las historias de la China Suárez contra sus seguidores. Instagram

Todo esto ocurre tras la aparición de pruebas que vinculan a la China Suárez con un reconocido influencer de 21 años llamado Lauty Gram. Así, la actriz confirmó que está cansada de quedar siempre en el centro de las críticas y se encargó de ponerle los puntos a sus seguidores.