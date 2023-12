Desde Casi ángeles , Eugenia "la China" Suárez ha tenido relación con la música, pero no fue hasta 2023 que decidió dedicarse de lleno a su carrera como cantante. En esta nueva etapa artística tuvo colaboraciones con artistas de la talla de El Polaco, Ecko, The La Planta, entre otros y, aunque se le ve muy cómoda en la cumbia, no tiene miedo de experimentar con diferentes géneros y fusiones. Corazón de cartón es su última producción.

China Suárez 23-12-23 (1).png

Periodista: La música ha sido una parte importante de tu vida este año. ¿Cómo fue esta experiencia?

Eugenia Suárez: Sí, definitivamente. Estos últimos cinco años de inmersión en la música han sido increíbles. La música no podía quedarse fuera de mi vida. Estoy emocionada por todo lo que está por venir.

P: Corazón de cartón es un éxito. ¿Cómo surgió la inspiración para esa canción?

ES: La idea vino de una expresión que me dijo una amiga. Me contó una anécdota y usó la frase "Tiene un corazón de cartón", y me quedó grabado. Es un concepto interesante, ¿verdad? No es como un corazón de hielo, es más desechable, como algo árido y muerto.

P: Es la culminación de un año musical espectacular...

ES: Estoy muy contenta. Ha sido mucho trabajo detrás, con Warner, con Mojo. Mucho esfuerzo, vivo durmiendo poquitas horas organizándome con los chicos, como todas las madres que trabajamos.

No quiero que mi música siempre sea autorreferencial, no siempre me están pasando tantas cosas No quiero que mi música siempre sea autorreferencial, no siempre me están pasando tantas cosas

P: Sos conocida por ser exigente en tu trabajo. ¿Cómo es tu enfoque en el estudio de grabación?

ES: Soy exigente conmigo misma en la vida en general, pero especialmente en el estudio. Es un lugar creativo donde me permito experimentar y donde voy muy tranquila. Aunque también trato de no ser demasiado exigente, ya que los que realmente saben son los productores y compositores, porque yo estoy aprendiendo.

P: ¿Componer y hacer catarsis a través de la música es exponerse y mostrarse más vulnerable?

ES: Bueno, también está la fantasía de la gente de que siempre hablo de mi vida y no es tan así. La verdad es que somos un grupo de personas en el estudio en donde le vamos dando forma a todo. Y no quiero que mi música siempre sea autorreferencial porque la verdad que no siempre me están pasando tantas cosas, y es aburrido también. Me gusta contar historias con las que la gente se sienta identificada.

China Suárez 23-12-23.png

A veces, ni me entero de lo que pasa hasta que mis amigos o mi manager me lo dicen A veces, ni me entero de lo que pasa hasta que mis amigos o mi manager me lo dicen

P: ¿Qué estás escuchando actualmente?

ES: Estoy mucho con Grupo Frontera y Carín León. También estoy explorando la cultura mexicana. Me encanta la música mexicana; estuve en México hace poco y descubrí artistas como Latin Mafia que me encantaron.

P: ¿Cómo manejas las críticas y el ruido de las redes sociales?

ES: Quiero que sepan que leo todos los mensajes lindos que me mandan. Ahora estoy en un momento muy tranquilo, así que no pasa nada. Twitter lo dejé hace tiempo y no lo tengo en el celular, es muy tóxico, es gracioso a veces, pero tóxico. Leo otras plataformas, pero Twitter ya no. A veces, ni me entero de lo que pasa hasta que mis amigos o mi manager me lo dicen.