¿La bajaron? Lali explicó por qué se canceló su show en Chile: "No digan cosas que no son"

"Bueno, ¿qué tal? Como verán me quedé con el make up, con la ropa", contó la artista desde la habitación del hotel, mostrando que efectivamente se había producido para hacer la presentación. En primer lugar agradeció a los fans que la habían estado esperando en la Quinta Vergara de Viña del Mar donde se hizo la Teletón.

"Me tocaba salir a cantar sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima detrás del escenario, esperando nuestro momento. Para los que no saben cómo funcionan este tipo de situaciones tan caóticas como es un show en vivo, puede haber retrasos, errores técnicos, de todo", explicó la argentina.

Historia Lali Espósito sobre Teletón de Chile 12-11-23 Instagram @lali

Agregó que "todos los artistas antes de salir al escenario chequean sus equipos personales, las líneas de sonido, las pistas de música, las pantallas; uno chequea la presentación que está por hacer y eso tiene un tiempo que uno pide: 10 minutos, 15 minutos, lo que coordinás previamente con la producción".

Sin embargo, señaló, la transmisión en vivo se retrasó y eso afectó el tiempo con el que contaba para preparar todo. "Cuando llegamos al escenario, mi equipo se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido, sino que se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar de cero el armado de nuestro setlist, y eso no son cinco minutos", aclaró.

"Estábamos todos muy expectantes intentando que nos manden al escenario, pero no se llegó. Mandaron otro show", explicó Lali en referencia a Los Viking's 5, la banda de cumbia chilena que cerró la transmisión. "Es importante que sepan lo que sucedió y no que se especule y se digan cosas que no son", remarcó.

"Voy a hacer hincapié en mi pena absoluta porque me emocionaba mucho cantar en la Teletón y por todo el fandom tan amoroso. No faltará oportunidad de volver a Chile. Nos vamos tristes, obviamente. Lo importante es que se ha superado el objetivo de la Teletón y al final de cuentas es lo único que importa", concluyó.