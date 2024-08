Fuerte pelea en ESPN: Morena Beltrán y Chavo Fucks se cruzaron en vivo

“Los centrales los tiene muy emparchados todo el tiempo”, indicaba Beltrán y ahí apareció Fucks: “Entonces que no se presente, entonces que no se presente”. A lo que la periodista respondió: “Pará, ¿por qué que no se presente?”.

Enseguida continuó Morena y le paró el carro a su compañero: “¡Estamos analizando, Chavo! ¿Entonces ponemos música?”. Y su compañero intentó mostrar su forma de ver las cosas y consideró: “No, es Boca. Compra jugadores todos los días”.

Sin dejarlo hablar, Beltrán siguió firme con su postura y le dio una clase a su compañero. "¡Bueno, pero analicemos! En vez de analizar el puñito de Martínez (en el festejo del gol de Medina), a mí me parece que sí es criticable que cambie tanto, que modifique tanto, que empiece con un sistema, que después ponga a (Brian) Aguirre en una situación en la que pierde el control, después ponga a tres centrales, después a Pol (Fernández) de líbero... ¡Eso me parece criticable, eso sí!".

A lo que el Chavo consideró que el buzo de DT de Boca le “está quedando grande” a Martínez, pero Beltrán remató: “No es que sos un técnico 100% intervencionista o sos un vago, hay un punto medio”.

La sorpresiva decisión que tomó ESPN con Mariano Closs

El conductor Mariano Closs tuvo un paso muy destacado como relator de la Eurocopa donde no solo maravilló a los argentinos, sino también a los españoles que lo conocieron a través de sus relatos. Luego volvió a Argentina y tuvo una reunión con las autoridades, quienes le hicieron un pedido.

A pesar de que relata partidos del fútbol argentino, está más relacionado a los encuentro de Champions League, que son internacionales, y a los duelos de Copa Libertadores. Tampoco suele relatar a Boca ni a River, ya que son más relacionados a Sebastián “Pollo” Vignolo.

En este caso, según publicó el medio especializado Tribuna Deportiva en su cuenta de X (ex Twitter) Closs relatará el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, que se jugará el sábado 10 de agosto a las 16:30.