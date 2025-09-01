Miguel Ángel Prosi, que se reconcilió con el músico en 2023, pero se volvió a distanciar, se mostró indignado y habló sobre el incendio en la casa de Canning, que generó incertidumbre de cómo se desató.

Alejado de Wanda Nara, L – Gante volvió a ser noticia , esta vez, por el incendio que sufrió en su casa de Canning que apareció completamente destruida y cubierta de hollín. Ahora, quien se mostró preocupado por entorno, es el padre del artista, Miguel Ángel Prosi, quien se mostró preocupado y apuntó con el entorno del músico.

El padre biológico de, Elián Valenzuela, no dejó pasar el episodio y habló con Infama (América) sobre el extraño momento que pasó su hijo en su casa que quedó misteriosamente se prendió fuego, pero no se radicó ninguna denuncia y, según señalaron los vecinos, tampoco se acercaron los bomberos.

La periodista Karina Iavícoli cruzó unas palabras con el hombre quien apuntó contra tres personas que rodean al oriundo de General Rodríguez. “Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes”, lanzó indignado y la panelista de Infama agregó: “Él cree que esa es la gente que lo está dañando a L-Gante”.

Leyendo el intercambio de mensajes sobre el presente del papá de Jamaica, el Prosi señaló sin filtros: “Aprovechan que está en modo pelotudo y le comen el cerebro”.

La vivienda, que se incendió y está ubicada en el country de Canning, sufrió roturas de vidrio y de puertas en la cocina, mientras que el resto del hogar se vio envuelto entre hollín y cenizas, pero todavía no se saben las causas del accidente.

Si bien en un principio se creyó que se trató de un “atentado”, el propio L – Gante comentó lo que sucedió, pero no se mostró preocupado o muy indignado por lo que pudo haber ocurrido. En ese momento, relató que la noche que pasó el incendio él estaba en su casa del barrio, en General Rodríguez. Luego “fui a ver a mi mamá, que hizo una obra de teatro con sus compañeros. Después, organicé una fiestita para ellos y de ahí fuimos a la casa donde pasó esto”.

“Pregunté lo normal. ‘¿Nadie vio nada en mi casa? ¿Sintieron algo, una luz, un fuego?’ La verdad que no hubo explicación, nadie vio nada. Nada de nada por ningún lado. La casa completamente negra. Encontramos todo negro”, explicó el cantante y agregó: “Hay que ponerle onda y empezar desde cero en lo que es el hogar”.

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara

Luego de varios idas y vueltas, que incluyeron fuertes enfrentamientos por la hija que tienen en común, finalmente L-Gante y Tamara Báez confirmaron su reconciliación.

Los rumores habían comenzado en los últimos días y este lunes el músico aclaró la situación en diálogo con Flor de la V. “¿Volviste con Tamara?”, le preguntó la conductora de Los Profesionales al aire de El Nueve."Si", contestó él sin vueltas para luego agregar: “En el mejor de todos, estamos bien. Lo primero es la familia”. De esta manera hizo referencia a Jamaica, la hija de ambos.

En ese momento, desde el piso quisieron saber en qué términos quedó el vínculo con Wanda Nara, con quien el cantante de cumbia 420 se mostró muy cercano recientemente. “¿Y con Wanda siguen siendo amigos?”, le preguntó Estefi Berardi, a lo que el músico respondió: “Y sí, tendrá que seguir así”.