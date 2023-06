Kraven: el cazador presentó tráiler, póster y fecha de estreno

Una vez que estás en su lista, ya no hay forma de escapar. Aaron Taylor-Johnson es Kraven El Cazador - mira el tráiler ahora. La cacería llega muy pronto a cines.

Otro clásico enemigo del Hombre araña tendrá su propia película. El primero fue Venom, con dos entregas y ahora es el turno de Kraven: el cazador, protagonizada por otro ex Marvel, Aaron Taylor-Johnson. Así es el plan de Sony para tener su propio universo cinematográfico llamado "venomverse" donde todos estarán en el mismo plano que Venom (Tom Hardy), pero parece que allí no hay un Spider-Man. O por lo menos no por ahora.