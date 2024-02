Khea acusó a Omar Varela de estafador y explotó: "Es para matarlo a este hijo de remil..."

El cantante no se guardó nada y aseguró que por culpa del productor no podrán lanzar Bésame Remix con Tiago PZK, Bhavi, YSY A y Milo J.

A través de sus historias de Instagram, Khea comenzó por expresar: "Omar Varela sos un descanso viviente hermano, me invitás acá a una reunión con tu mánager y no venís ni a tu oficina de mierd*. No das la cara porque sos una mentira viviente y no te aguantás enfrente mío porque sabes las cagad*s que te mandaste". Con estas palabras, revivió un fuerte conflicto del pasado.