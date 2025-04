Katia se peleó con su prima en Gran Hermano y podría ser sancionada: "Quiere información..."

Durante una conversación entre Gisela Melisa Fenocchio y Sandra Priore, la prima de la Tana se mostró desconsolada. En un primer lugar, expresó: " Ya es demasiada la fantasía que se arma . De su vida no sé nada, no me interesa. Habla de uno, de otro, de otro, me confunde . Cuenta tantas historias que yo me pierdo ".

Y eso no fue lo único, sino que luego directamente evidenció su incomodidad: "Ella hace una historia fantástica de nada y se lo cree. Me pone en un apriete contra la pared para sacarme información. Y encima la veo que se pone mal y eso me pone peor. Se arma una historia en su cabeza y me dice '¿sí o no?'". Tras esto, Katia ingresó a la habitación y Telefe decidió cambiar la cámara.

Embed CRUCE ENTRE LA TANA Y SU PRIMA#GranHermano pic.twitter.com/zk3Qt1mjic — TRONK (@TronkOficial) April 23, 2025

Por el momento no hay más detalles sobre esta pelea, pero lo cierto es que la Tana quiere aprovecharse de esta situación para obtener información, incluso si eso significa que su prima es expulsada de Gran Hermano. Esto podría perjudicarla de cara a la gala del domingo, ya que es una de las favoritas para irse con el voto positivo.

Inesperado: una participante quiere echar a su pareja de Gran Hermano por rumores de infidelidad

Gran Hermano 2024-25 recibió a 12 familiares y la casa entró en un colapso. Tanto es así que una participante quiere echar a su pareja del reality porque la convivencia no le está haciendo bien. Tras los rumores de infidelidad, el panelista Ceferino Reato reveló que no lo soporta más y que " no lo quiere ver".