Karol G mostró su microbikini estampada y fue furor con la nueva tendencia para el calor de verano

La cantante sorprendió a sus seguidores con este particular diseño.

Karol G publicó dos fotos vistiendo una microbikini y marcó tendencia desde sus redes sociales. La cantante colombiana disfrutó de un día soleado mientras realiza su gira en Estados Unidos, en donde aún tiene programado una serie de shows. La artista sorprendió a sus seguidores vistiendo un particular diseño en un momento de pausa que se tomó para recargar energías y volver pronto a los escenarios. Este conjunto contó con el diseño de la portada de su disco “Mañana será bonito”.

Karol G microbikini Instagram

Estas fotos sorprendieron a sus más de 60 millones de seguidores. La cantante consiguió en pocas horas superar decenas de miles de "me gusta" y de comentarios en donde elogiaron no sólo su look sino también su música y el lugar donde eligió tomarse un descanso. Entre los comentarios, algunos en donde sus fans expresaron su deseo de que se comercialice este modelo, se destacaron las palabras que recibió por parte de su hermana, Verónica Giraldo, y de su entrenadora personal.

Karol G microbikini Instagram

En pareja y aprovechando el calor, Nazarena Vélez mostró el modelo ideal de microbikini para el verano

Nazarena Vélez sigue de vacaciones y posó vistiendo una microbikini que marca tendencia en la temporada. La conductora lució un traje de baño audaz en medio de la selva y en distintas instalaciones del complejo que visitó por su viaje. Se mostró con su pareja, con quien grabó una serie de videos.

La panelista se tomó unas merecidas vacaciones y se instaló en la selva junto a su familia. En una de sus últimas publicaciones sorprendió a sus seguidores con videos en traje de baño en donde resumió su tarde en la pileta y en el solarium del complejo donde está descansando.

nazarena velez microbikini Instagram

La conductora eligió uno de los diseños que más utiliza en sus viajes, un conjunto con un corpiño con volado y strapless, junto a una bombacha colaless de tiro alto. Además le agregó unos lentes de sol con marco rectangular y el pelo que lógicamente apareció mojado por las veces que se metió al agua.

nazarena velez microbikini Instagram

La mediática también apareció en otros videos con su pareja, Santiago Caamaño, con quien viajó a la selva brasileña para disfrutar del calor por sus vacaciones. “Amor por la vida”, escribió en la publicación que subió a su cuenta de Instagram, la cual musicalizó con el tema de Diego Torres “Mejor que ayer”, con imágenes de su día en Iguazú.