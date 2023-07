Julieta Poggio sorprendió al revelar detalles sobre su separación, tras rumores de romance con Marcos Ginocchio

Luego, al ser consultada por cómo fue su separación de Bardelli, la actriz señaló: "Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?', yo no podía mentir, se me nota en la cara". Con estas palabras, la actriz evidenció que nunca faltó a la verdad cuando le preguntaron sobre el tema.

Para finalizar, Julieta Poggio remarcó cómo fue la revelación en vivo con sus colegas de Gran Hermano: "Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada". Así, dejó en claro que se siente muy cómoda junto a Daniela Celis, Lucila "Tora" Villar y Nacho Castañares.