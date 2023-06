Julieta Poggio explotó contra uno de sus excompañeros de Gran Hermano 2022: "Me da asco"

En diálogo con Martín Cirio en su canal de Twitch, Julieta Poggio fue consultada por el estado de la relación con Agustín Guardis y aseguró: "Todo mal, medio medio no... Tipo la peor, la peor. Lo veo y no lo saludo, la verdad que Agustín... Ay no, no". Así, comenzó por evidenciar el desagrado que le sigue generando "Frodo" a pesar de los meses que pasaron.