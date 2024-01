Juan Ingaramo lanzó Welcome to Cordoba City: "Ir hacia mi raíz es lo que me permitió hacer este álbum"

Juan Ingaramo lanzó Welcome to Cordoba City.

El músico Juan Ingaramo acaba de lanzar su quinto álbum de estudio Welcome to Cordoba City y habló sobre las emociones detrás del lanzamiento, su proceso creativo junto al productor del disco Nico Cotton y cómo ha sido recibido por el público. "Ir hacia mi raíz es lo que me permitió hacer este álbum", definió el artista que es distinguido por su versatilidad.

El álbum, que cuenta con colaboraciones de destacadas figuras como Ulises Bueno, Jean Carlos, Zoe Gotusso y Javier "La Pepa" Brizuela, presenta una fusión de géneros que abarcan desde baladas hasta cuarteto, reggaetón y pop. Una versión bossa nova de Beso a Beso de La Mona Jiménez y hasta experimenta con el funk brasileño en Fanático. Ingaramo reveló que la convocatoria de estos artistas fue un proceso orgánico para mantener la esencia del disco.

"Son ídolos míos de toda la vida. Crecí escuchándolos, sobre todo a Jean Carlos y a "La Pepa" Brizuela. Son colaboraciones cordobesas que enriquecen la identidad del álbum", enfatizó el artista.

El título del álbum, Welcome to Cordoba City, no solo representa el clima festivo del disco si no que también refleja la intención de Ingaramo de llevar la identidad cordobesa al mundo de una manera única, muestra su calidez como anfitrión para contar su historia.

Por un lado, las canciones narran memorias de amor trasnochado, amor conyugal, baile, fernet y desamor. Estos pasajes son ta universales como personales y precisos, abarcando experiencias como enamorarse a las 6 am al son de cualquier tema del álbum, que te termina interpelando porque ¿quién no se ha reencontrado con un amor del pasado en madrugadas improvisadas?

"La escenografía es Córdoba y sobre esa escenografía contamos las historias de estas canciones que tienen colaboraciones locales. Es mi manera de ser distinto, único", añadió.

Embed - Juan Ingaramo - Welcome to Córdoba City (Full Album)

Juan dedica canciones también a recuerdos de su infancia: “La Banda del Ferneco era la la barra de los padres de mi club, donde yo jugaba al fútbol. El nombre es un homenaje a esa banda querida con quienes nos hemos criado”. Además, desmitificó el estereotipo del fernet Cordobés, animando a la gente a tomarlo como prefiera, sin recetas preestablecidas.

El álbum se sumerge en las calles cordobesas a través de letras que narran historias de la ciudad y sus habitantes y también le dan el diferencial a Juan como artista, en una época donde el sonido de la globalización domina en músicos que solo buscan hits y se entregan a fórmulas genéricas de éxito: "Es algo bastante orgánico porque es lo que yo soy también. Entonces, de alguna manera la llevo siendo yo mismo. Ir hacia mi raíz, a mi identidad, es lo que me está permitiendo hacer este álbum", afirmó el artista.

El lanzamiento no solo es un viaje musical a través de diferentes géneros, sino también una ventana abierta a la rica cultura y tradiciones de Córdoba, presentadas con el toque único de Ingaramo y un testimonio de amor y fidelidad a las raíces, un regalo para su ciudad y para el mundo.