Juan Gil Navarro apuntó contra Florencia Bertotti por Floricienta: "No fue fácil".

Pasaron años desde el estreno de Floricienta, pero Cris Morena decidió sacar un spin off de la serie que contará la vida de Margarita, la hija de la protagonista. Sin embargo, no todo es paz. Juan Gil Navarro apuntó contra Florencia Bertotti por no haberla entendido tras su salida.

“A mí me pareció en ese momento que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso”, expresó quien hacía del “Frezzer”. Y agregó: “Lo que pasa es que se transformó en un clásico, un programa de culto. De la misma manera en que yo miraba al Chavo, habrá generaciones que miran Floricienta. Y está muy bien”.

“El único que me entendió fue Guido Kaczka. Yo nunca lo conté, pero él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: ‘Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Y nunca me olvidé de ese gesto”, y dio a entender que su compañera, Bertotti no.

“Por supuesto que no fue fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa”, expresó.

Luego continuó: “Me acuerdo que había gente que me lo preguntó: ‘¿Es por plata?’. Y de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta guita”.

