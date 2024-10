Jorgelina Aruzzi: "Están aplicando una política que no piensa en el otro"

La actriz se refirió a las propuestas del Gobierno en cuanto a educación y expresó su preocupación por la falta de tolerancia en el diálogo en la sociedad: "Hay que ver cómo hablar con aquel con el que no estás de acuerdo".

" Hay que ponerse de acuerdo en lo básico y cómo hablar con aquel con el que no estás de acuerdo ", resaltó al tiempo que indicó sobre la urgencia de "abrir la conversación a reeducarnos para pensar en el otro, porque nadie se salva solo".

"Pongámonos de acuerdo todos cuál es la política, no el partido político, que vamos a tomar de acá al futuro. Me parece que hay una política que nos toma como consumidores, nada más, como personas que consumen. Solo puede tener gas el que puede pagarlo... Eso deja de ser el concepto de país, de patria, de no pensar en el otro", reflexionó.

En ese sentido, se refirió a las últimas medidas aplicadas por el Gobierno, como fueron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y el cierre de centros de salud: "Creo que están aplicando una política que no piensa en el otro".

Luego se alarmó respecto a las propuestas que incluye la reforma educativa: "Hay materias que dejarían de ser obligatorias en el secundario... Historia pasaría a ser optativa". Como contrapunto, aseguró: "Tenemos que volver al libro, dejar el teléfono... Todo pasa por las redes, el 'lavaje' que tenemos. Hay que volver a pensar, a leer lo escrito".