Jorge Rial: "El peronismo necesita estar unido para dar pelea y no perder todo"

"El peronismo es el movimiento que te abraza, que te protege, que fue lo que nos falló en el último gobierno de Alberto (Fernández). No protegió, no abrazó y se perdió", detalló en vivo.

En el programa Fuera de Agenda, en C5N, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniela Gian, Rial reflexionó sobre la disputa de poder y las internas ente la expresidenta Crisitna Fernández y el gobernador Axel Kicillof: "Me da mucha bronca, veo una manga de bolu... pelándose y no se por que. La desesperación los va a hacer ponerse de acuerdo porque sino van a perder todo, si perdés en la Provincia de Buenos Aires. Es el reducto final del peronismo".

En cuanto a la dirección autoritario que tomó Javier Mieli, el conductor detalló: "La gente votó y se fue de la derecha democrática que era el PRO hacia la derecha más brutal que es La Libertad Avanza, que desde que ganó las elecciones metió una represión como nunca y un blanqueo. Están agrandados, estamos yendo a un lugar que no se cuál va a ser el límite.... hay violencia física, ya hubo periodistas reprimidos", recordó .

Además, dijo sobre la crisis de representatividad del progresismo: "No se levantan voces, eventualmente Gravois (Juan) sale, Massa (Sergio) no aparece, Cristina reaparece en actos sino no habla... me parece que no se puede dejar el peronismo a Moreno (Guillermo) no es por ahí. No me gusta que haya alguien que quiera traer a Victoria Villarruel de esta lado. Tampoco me da lástima Macri (Mauricio) cuando lo verduguean", resaltó.

En cuanto al Gobierno y sus medidas, remarcó que "no se quién es peor alguien inteligente hay... deben tener un enano inteligente que lo tienen guardado y le tiran faina por debajo de la puerta", sostuvo en vivo.

Rial: "El streaming y la tele son dos cosas distintas"

Rial opinó sobre los medios y las nuevas plataformas: "La tele y E streaming entró en crisis, y yo sigo apostando a la televisión", aseguró.

Agregó: "Son dos cosas distintas. En las elecciones se demostró que el streaming sirve para hablar boludeces pero no sirve para imponer candidatos, los que estuvieron horas ahí perdieron todos. La televisión, las radios y los medios tradicionales siguen siendo importantes. Siguen marcando agenda, es el lugar donde te podes encontrar en lugares piola. Cuando apareció el curro de los bots los lastimó. No hay regulación, no hay nada, nadie sabe quién te ve y quién no".

"La televisión sigue siendo la televisión. Incursionaré en el streaming, pero más como una experiencia", detalló en FDA. Sobre este proyecto destacó que "estamos terminando de terminar los detalles, no va a pasar más de un mes y vamos a estar ahí". Detalló que en principio, estará los lunes con un programa político "piola" y los miércoles con un programa político con humor "más cerca de Argenzuela".

Fiel a su estilo, opinó sobre la pelea entre Migue Granados y Nico Occhiato: "Entraron en la farándula. La fama te quema la cabeza. Ellos dicen que no pero están al mismo nivel que Wanda y la China Suárez pero sin chicos".

Rial habló su experiencia con la muerte: "Le perdí el miedo"

Jorge recordó el momento grave de salud donde técnicamente estuvo muerto durante 8 minutos, y resaltó: "Le perdí el miedo a la muerte. Increíblemente logré asumirlo de una manera natural. No hay angustia, no se me ocurrió escribir un libro, ni dar charlas".

En este mismo tono, aclaró su sensación: "Ya no le tengo miedo a la muerte, como transición, si al sufrimiento y a los que dejas que se quedan mal. Pero le ese miedo", aseguró.