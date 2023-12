Jonas Brothers confirmó su show en Argentina: fecha, precio de las entradas y cómo comprar

Jonas Brothers 13-12-23.png

En esta ocasión, tras volver a reunirse en el año 2019, los hermanos anunciaron de la gira mundial “The Tour: Five Albums. One Night”, con la que recorrieron Norteamérica en 2023. No solo eso, sino que volverán a reencontrarse con sus fans en abril.

Esta visita encontrará a Nick, Joe y Kevin Jonas interpretando en vivo en Argentina todo el material de The Album, su sexto trabajo discográfico lanzado a comienzos de 2023 así como del predecesor Happiness Begins, que fue el primer disco tras su regreso e incluye el hit “Sucker”, el hit pop que fue el lanzamiento con el que los Jonas irrumpieron nuevamente en la escena por la puerta grande: la canción debutó en el número uno en las listas de Billboard Hot 100.

Jonas Brothers en Argentina: fecha, precio de las entradas y cómo comprar

Preventa exclusiva para clientes Santander American Express : jueves 14 de diciembre a partir de las 10 am por 24 hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

: jueves 14 de diciembre a partir de las 10 am por 24 hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Venta general con todos los medios de pago: viernes 15 de diciembre a las 10 am.

Con tarjetas Santander American Express hasta 6 cuotas sin interés.