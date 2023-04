Jey Mammon regresó a Argentina: ¿qué chances tiene de volver Telefe?

https://twitter.com/socioseltrece/status/1647973088326307841 La palabra de Jey Mammón en #SociosDelEspectaculo: "No tengo abogado porque no tengo causa". pic.twitter.com/XAuMFcziYk — Socios del espectáculo (@socioseltrece) April 17, 2023

Sin embargo, el conductor de LAM, Ángel De Brito, confirmó al aire que Jey no volverá a Telefe a pesar de las especulaciones y las dudas. No se sabe que sucederá con el futuro del conductor, pero desde la señal donde se emite la Peña no tienen previsto tenerlo nuevamente como empleado.

Otro de los rumores es que Mammon se vuelva a ir del país, pero con otro destino. En primer lugar, habían asegurado que, aparte de la capital española iba a visitar otras ciudades, pero finalmente no se llevó a cabo y podría realizarlo en los próximos meses.

Qué dijo Jey Mammon en su regreso a Argentina

Una de las consultas más repetidas fue si tenía miedo de regresar al país y cómo pasaría sus próximas semanas. "Voy a hacer una vida normal. La pregunta constante es: '¿tenés miedo que te pase algo?'. El instalar eso es lo que te da miedo", contestó de manera tajante.

En ese sentido, el exconductor de La Peña de Morfi realizó un pedido a los medios. "Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo de que me pase algo y qué sé yo. Ustedes ven cómo me manejo, no sucede nada de eso", sostuvo en declaraciones reproducidas por Socios del Espectáculo.

"Digan lo que quieran, pero, ¿les puedo pedir que no fomenten esto de 'che, no te da miedo ir por la calle'? Porque no me da miedo, la gente me trata bien. Entonces si ustedes fomentan el '¿tenés miedo de que te traten mal?', y, por ahí alguno me va a tratar mal. Eso sí se los quiero pedir", reclamó.