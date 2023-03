Jey Mammon muy complicado tras la difusión de un tuit del 2011: "Anoche soñé que..."

Luego de que saliera a la luz una organización que se dedicaba a la corrupción de menores, de la que Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, sería un presunto cliente, se conoció que el conductor de La Peña del Morfi recibió una denuncia por abuso sexual como parte de la misma red, pero fue sobreseído en 2021 por la prescripción del delito ya que “los hechos se desarrollaron 16 años atrás”.

jey mammon

"La denuncia de Lucas Benvenuto existió. Prescribió. Jey Mammon está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho. El hecho efectivamente ocurrió pero se aplicó la prescripción, por el tema de la cantidad de tiempo transcurrido. Pero está", reveló Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10.

Según continuó el conductor, "la causa número tiene el número 53975/2020 y el sobreseimiento tiene fecha del 9 de marzo de 2021". "La denuncia fue en 2020 y ya habían transcurrido 10 años. El chico tenía 14 en el momento del abuso y Jey 32", añadió.

Por la Ley Piazza, nombre con el que se conoce a la reforma al artículo 63 del Código Penal impulsada por Roberto Piazza, "se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad".

La decisión de Telefe de desvincular a Jey Mammon de La Peña del Morfi

Horas más tarde de la denuncia, en Argenzuela, Rial informó que las autoridades de Viacom resolvieron que el conductor no siga al frente de La peña de Morfi. "Me confirman de Telefe que no va a estar y que la decisión fue tomada directamente desde Estados Unidos", agregó el conductor. El canal no aclaró si finalizará el vínculo laboral de manera definitiva, aunque es probable que Jey Mammon no regrese al programa hasta que no se resuelva su situación judicial.

Los periodistas Rodolfo Barili y Cristina Pérez leyeron el texto que se difundió en Telefe Noticias a las 20 hs conde destacaron: "A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal".

El comunicado oficial de la señal de TV agregó: "Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía".