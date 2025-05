Jake Schreier, el director de Thunderbolts, podría dirigir el nuevo proyecto de los X-Men de Marvel.

Este movimiento sugiere que Marvel Studios confía en la visión de Schreier, especialmente después del éxito de Thunderbolts, que recaudó 173 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la cinta mejor valorada del MCU desde Spider-Man: No Way Home.

Marvel estuvo introduciendo gradualmente a los mutantes en el multiverso, con pistas en series como Ms. Marvel y cameos multiversales de antiguos actores de X-Men. Además, se espera que producciones futuras como Avengers: Doomsday cuenten con el regreso de actores emblemáticos como Ian McKellen y James Marsden, lo que indica una integración más profunda de los mutantes en el universo cinematográfico. La compañía reafirma su compromiso con la expansión a través de nuevas inversiones estratégicas, alianzas clave y el fortalecimiento de su presencia en mercados emergentes, con el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenido y brindar mayor valor a sus clientes.

Jake Schreier

Qué dice el rumor del nuevo director de Marvel para X-Men

El guion de la nueva entrega de los X-Men estará a cargo de Michael Lesslie, conocido por su trabajo en The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes y Assassin's Creed. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, será el productor del proyecto.

Recordemos que la experiencia profesional de Lesslie habla de su capacidad para abordar historias complejas y de alto impacto, gracias a su trabajo como guionista en proyectos reconocidos como The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, donde adaptó una precuela cargada de tensión política y desarrollo de personajes, y Assassin's Creed, una cinta de acción con componentes históricos y de ciencia ficción. Su trayectoria demuestra un manejo sólido de narrativas que combinan lo épico con lo emocional, lo que lo posiciona como una elección prometedora para escribir el guion del nuevo proyecto de los X-Men en Marvel.

Aunque aún no se confirmó oficialmente, la posible participación de Schreier genera entusiasmo entre los fanáticos, quienes esperan una renovación fresca y emocionante para la franquicia mutante. Con su posible dirección, los fanáticos anticipan una nueva era para la saga mutante en la pantalla grande, combinando elementos clásicos con una visión renovada que podría revitalizar la saga mutante dentro del MCU.