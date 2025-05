Actualizado con Thuderbolts: cuál es el orden cronológico para ver las películas de Marvel

una de las compañías más influyentes en la industria del entretenimiento debe ofrecer respuestas claras sobre la cronología de su universo cinematográfico porque la narrativa del MCU es interconectada y compleja, abarcando decenas de cintas y series que no siempre se estrenan en el orden en que ocurren los hechos. Esto genera confusión entre los fans, especialmente entre quienes buscan seguir la historia de manera lineal y entender cómo se relacionan los eventos y roles entre títulos.

Además, como Marvel introduce constantemente nuevos personajes, líneas temporales paralelas (como en Loki o Doctor Strange in the Multiverse of Madness), y conceptos como el multiverso, la falta de claridad puede provocar frustración, pérdida de interés o errores al interpretar eventos clave. Por eso, muchos seguidores reclaman que la empresa fundada en 1939 publique una guía oficial, actualizada y sencilla de seguir.

Vengadores Avengers Doomsday now in production Marvel Studios

Cómo ver en orden cronológico las películas y series de Marvel

Para no perderse en la trama y entender cada guiño y conexión, conviene seguir el orden cronológico de los hechos dentro del universo, no según los estrenos.

Thunderbolts se sitúa después de los eventos de Black Panther: Wakanda Forever y Captain America: Brave New World, y antes de la próxima película de Avengers. La historia reúne a un grupo de personajes secundarios pero clave del MCU, como Yelena Belova, Bucky Barnes y John Walker, formando un equipo que actúa en la sombra con métodos poco convencionales.

La producción no solo amplía el terreno narrativo del universo post-Endgame, sino que también prepara el camino para futuras confrontaciones globales. Verla en su lugar cronológico permite entender mejor las motivaciones de estos personajes marginados y el nuevo equilibrio de poder que se está gestando en el MCU.