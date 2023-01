Ivana Nadal lució una microbikini verde que causa furor en pleno verano

Ivana Nadal microbikini verde 13-1-2023 Redes sociales

El look de la imagen lo acompañó con una colita de pelo alta y unos anteojos de sol. Al estar parada sobre el mar, lució descalza. En cada pie de las imágenes publica una reflexión con una frase de auto ayuda o un descargo.

“La transformación es enorme. La siento literalmente en mis órganos, en la sangre... siento el renacimiento. Me llena el alma reconocerme en cada uno de todos ustedes, que me leen del otro lado de la pantalla, que escriben con el corazón y la mente abiertos, que me regalan (consciente o inconscientemente) su energía”, escribió en el posteo.

Nati Jota lució una microbikini negra de las más pedidas en el 2023

La conductora de Luzu TV, Nati Jota, se encuentra en Pinamar junto con amigos, pero eligió ese destino principalmente para trabajar. Sin embargo, aprovechó uno de sus ratos libres para ir a descansar a la playa con una microbikini negra que se encuentra entre las más pedidas del 2023.

Nati Jota microbikini negra 12-1-2023

Mientras tanto, la periodista invitó a dos amigos para que disfruten con ella y suele salir de noche con unos looks imperdibles. Pero durante el día, elije diferentes diseños de malla para tomar sol. En este caso se trató de una malla de dos partes de color negra.