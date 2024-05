Insólito: Marvel Studios volvió a cambiar el nombre de una esperada serie

Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe, el nuevo nombre de la esperada serie.

A través de su cuenta principal de X (ex Twitter), Marvel Studios compartió una imagen del logo de la serie a estrenarse a fines de 2024 y se pudo leer el siguiente nombre: " Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe". Pocos minutos después de lo que parecía ser una publicación programada, eliminaron el posteo y llenaron de incertidumbre a los fanáticos.